Business news: Indonesia, nuovo fondo sovrano per gli investimenti destinati alle imprese statali

- L'Indonesia istituirà un fondo sovrano per gestire gli investimenti destinati alle imprese statali. Lo ha reso noto il viceministro delle imprese statali (Soe) indonesiano, Kartika Wirjoatmodjo. Il fondo 'Indonesia investment authority' sarà istituito il prossimo anno e il provvedimento è stato incluso nella controversa legge sul lavoro. "Lanceremo l'Indonesia Investment Authority non appena la legge sulla creazione di posti di lavoro ne imporrà l'istituzione", ha affermato in videoconferenza il viceministro, aggiungendo che la creazione del fondo sovrano mira a ottimizzare il valore delle attività a lungo termine come parte degli sforzi per sostenere lo sviluppo sostenibile. Il governo metterà a disposizione 6,9 miliardi di dollari di capitale per il fondo sovrano. Al fondo, probabilmente, aderiranno anche gli Stati Uniti, il Giappone e gli Emirati Arabi Uniti. (Fim)