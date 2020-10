Covid: con coprifuoco iniziata guerriglia a Roma, lancio petardi, polizia carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena scattata la mezzanotte è iniziata la guerriglia a piazza del Popolo a Roma, dove Forza Nuova ha organizzato una protesta contro il provvedimento del Governo del coprifuoco, dalle 24 alle 5, per contrastare la diffusione del coronavirus. Lancio di petardi e oggetti contro le forze dell'ordine che stanno presidiando l'area, che a loro volta hanno caricato contro i manifestanti, circa 200, che si sono radunati sulla piazza. "Noi siamo qui e ci saremo anche dopo la mezzanotte. Non si può accettare che un minuto dopo la mezzanotte ci sia il virus e un minuto prima no", aveva detto ai cronisti il leader di Forza Nuova di Roma Giuliano Castellino, arrivando in piazza senza mascherina. (Rer)