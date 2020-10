Business news: Cina, Huawei lancia serie Mate 40, corretti diversi errori dei precedenti modelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente di Huawei Richard Yu ha annunciato ieri, 22 ottobre, l'uscita della serie Huawei Mate 40. Gli smartphone sono provvisti dell'ultimo chip Kirin 9000, che secondo Yu ha il 30 per cento in più di transistori - dispositivi a semiconduttore - rispetto al chip A14 della nuova serie iPhone 12 di Apple. Yu ha detto che si tratta del sistema su circuito integrato (SoC) 5G "più sofisticato al mondo". I SoC integrano tutti i microchip necessari in un singolo microchip per aumentare le prestazioni e risparmiare la carica della batteria. "Il Kirin 9000 ha anche un modem 5G integrato. Inoltre, la parte grafica del microchip può funzionare il 52 per cento più velocemente di quella dello Snapdragon 865 Plus di Qualcomm, un microchip rivale che alimenta molti nuovi smartphone in tutto il mondo", ha detto Yu. Con un microchip così veloce, Huawei ha promesso che gli smartphone Mate 40 perderanno solo il 2,5 per cento delle prestazioni dopo tre anni di utilizzo. La parte di elaborazione delle immagini del microchip ha anche consentito a Mate 40 di registrare video al rallentatore a 240 fotogrammi al secondo, una caratteristica che ha causato il surriscaldamento nella maggior parte degli smartphone precedenti. (Cip)