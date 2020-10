Business news: Medio Oriente, delegazione economica Usa in visita in Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello degli Stati Uniti, capitanata dal segretario al Tesoro Steve Mnuchin, si recherà nei prossimi giorni in Israele, in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti a sostegno degli accordi di normalizzazione recentemente firmati fra i tre paesi mediorientali. In una dichiarazione il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha riferito che Mnuchin guiderà la delegazione dal 17 al 20 ottobre "per sostenere una cooperazione economica allargata" in base ai patti negoziati dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo scorso 13 agosto, gli Usa hanno annunciato che Israele e gli Emirati Arabi Uniti avrebbero sottoscritto un accordo ufficiale per normalizzare le relazioni diplomatiche; il Bahrein ha seguito l'esempio meno di un mese dopo, annunciando una propria intesa con Israele. I rappresentanti di tutti e tre i paesi hanno formalmente firmato gli accordi durante una cerimonia alla Casa Bianca il 15 settembre. Il dipartimento del Tesoro ha spiegato che Mnuchin e la delegazione degli Stati Uniti, che include l'ambasciatore in Israele David Friedman, saliranno insieme ai funzionari israeliani a bordo di un volo diretto da Israele al Bahrein. Da Manama, la delegazione proseguirà verso Abu Dhabi, dove si terrà "il primo vertice aziendale degli accordi di Abraham". L’intero gruppo tornerà quindi a Tel Aviv. (Was)