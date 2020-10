Business news: Marocco-Russia, verso un rafforzamento degli scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e la Russia vogliono rafforzare il loro commercio di prodotti agricoli. L'annuncio è stato fatto da due funzionari presenti al Business forum degli esportatori russi di prodotti agricoli nel Regno del Marocco. Il Marocco e la Russia intendono migliorare il loro commercio di prodotti agricoli, come riferito in videoconferenza il 15 ottobre dal segretario generale del ministero dell'Agricoltura, Mohammed Sadiki, e dal vice ministro dell'Agricoltura della Federazione Russa, Sergei Levin, in occasione dell'apertura ufficiale del Business forum. Vogliono infatti lavorare per una maggiore facilitazione e promozione del commercio dei prodotti agricoli, con l'ambizione che il corridoio verde sia un acceleratore degli scambi tra i due paesi, come riferisce il sito marocchino “Le 360”. (Mar)