Business news: Emirati-Israele, primo volo commerciale da Abu Dhabi atterrato ad aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv

- Il primo volo commerciale proveniente dagli Emirati Arabi Uniti è atterrato questa mattina all'aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv in Israele, nell'ambito dell'accordo di normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi firmato lo scorso 15 settembre a Washington. Lo riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Il volo Etihad Airways EY9607 è atterrato a Tel Aviv poco dopo le 7 del mattino (ora locale). Secondo quanto si legge in una nota di "Etihad Airways", il velivolo è ripartito in mattinata per Abu Dhabi con a bordo una delegazione israeliana che si recherà negli Emirati per discutere la futura collaborazione tra i due Pesi nell'ambito dei viaggi e del turismo. Emirati e Israele hanno concordato di abilitare 28 voli diretti settimanali, a seguito dell'accordo di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. L'intesa per i collegamenti aerei prevede anche voli charter illimitati verso un aeroporto nel sud di Israele e dieci voli cargo settimanali. Non è la prima volta che un aereo Etihad atterra a Ben Gurion: due voli cargo che trasportavano aiuti per la pandemia di coronavirus destinati ai palestinesi sono giunti lo scorso maggio dagli Emirati Arabi Uniti in Israele, prima che i Pue paesi accettassero di normalizzare i rapporti diplomatici. (Res)