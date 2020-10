Business news: Turchia, presidenza sottopone a parlamento proposta legge bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Turchia ha sottoposto al parlamento di Ankara una proposta relativa alla legge di bilancio del 2021. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turco "Anadolu". Nel disegno di legge, il governo assegna 26,5 miliardi di dollari al settore educativo. La spesa pubblica è fissata a 169,6 miliardi di dollari, mentre la spesa senza interessi passivi e accantonamenti per perdite su crediti è pari a 147 miliardi di dollari. Nella proposta di bilancio, le entrate sono stimate a 138,8 milioni di dollari, con introiti fiscali per 116,3 miliardi di dollari, con un deficit previsto pari a 31 miliardi di dollari. Il disegno di legge verrà sottoposto all'esame della commissione parlamentare per la pianificazione e il bilancio. Successivamente, in dicembre, verrà sottoposto al dibattito in aula. (Tua)