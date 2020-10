Business news: Emirati, accordo tra Adq Abu Dhabi e operatore supermercati LuLu per espansione in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Adq di Abu Dhabi sosterrà l'espansione in Egitto dell'operatore di ipermercati LuLu International attraverso un accordo non vincolante appena concluso, con un investimento massimo di un miliardo di dollari. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News". Le due società lavoreranno per sviluppare fino a 30 ipermercati e 100 mini-market nel paese nordafricano, per un totale di 12 mila posti di lavoro. (Res)