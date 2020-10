Business news: Israele-Emirati, istituito con Stati Uniti fondo investimento del valore di 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’istituzione di un fondo di investimento ("Abraham Fund") da 3 miliardi di dollari che avrà l’obiettivo di rafforzare l’economia del Medio Oriente e avrà sede a Gerusalemme. Lo riferisce una nota congiunta diffusa dall’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme. Il fondo mira a incanalare gli investimenti verso progetti che "promuovono la cooperazione economica regionale e la prosperità in Medio Oriente e oltre". "Il fondo consentirà ai suoi membri di lanciare investimenti incentrati sulle persone, fornendo opportunità e speranza per la regione e i suoi giovani, consentendo loro di costruire un futuro al loro servizio e delle loro comunità", si legge nella dichiarazione. "I partner accolgono con favore la partecipazione di altri paesi per promuovere questi obiettivi", prosegue la nota. L’intesa prevede la creazione e l’apertura di un ufficio per lo sviluppo in Israele. "L'Abraham Fund si occuperà delle sfide che la regione deve affrontare e aumenterà le opportunità economiche per tutti", ha dichiarato Adam Boehler, Ceo della International Development Finance Corporation degli Stati Uniti. "Siamo entusiasti di portare questa storica partnership al livello successivo per promuovere una prosperità condivisa", ha aggiunto. Il fondo contribuirà a “rafforzare la resilienza economica regionale, in Medio Oriente e in Nord Africa, come in Marocco”, ha spiegato Boehler. (Res)