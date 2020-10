Business news: Indonesia, deficit di bilancio salito a 46,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell'Indonesia è salito a 46,3 miliardi di dollari e, quest'anno, può raggiungere il livello più alto a causa dell'aumento della spesa pubblica e della diminuzione delle entrate fiscali. Il governo di Giacarta sta considerando la necessità di aumentare l'indebitamento del Paese. Il deficit di bilancio ha raggiunto il 4,16 per cento del prodotto interno lordo (Pil) a settembre, un dato che rientra nelle previsioni del governo che aveva considerato un disavanzo del 6,34 per cento. Il ministro delle Finanze Mulyani Indrawati ha affermato che gli ultimi dati indicano che c'è stata un'accelerazione della spesa pubblica e che questa è in grado di sostenere la ripresa economica. "Manterremo e accelereremo la spesa pubblica per guidare la crescita economica, ma altre misure politiche saranno considerate fondamentali in futuro", ha detto il ministro delle Finanze. Le altre misure, ha detto Sri Mulyani, includono la legge sulla creazione di posti di lavoro, che sosterrà l'economia e aiuteranno a mantenere la sostenibilità fiscale. La riforma del lavoro, approvata il 5 ottobre scorso, rivede ben 70 norme esistenti. Voluta dal presidente Joko Widodo, rimuove il limite massimo di durata dei contratti di tre anni, e riduce una serie di benefit che secondo il governo disincentivano le assunzioni formali. (Fim)