Business news: Iran, prima centrale geotermica del paese in funzione entro il marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima centrale geotermica dell'Iran entrerà in funzione entro il marzo 2021. Lo ha annunciato il viceministro dell'Energia della Repubblica islamica, Homayoun Haeri, come riferisce il quotidiano "Tehran Times". Haeri ha specificato che una volta funzionante la centrale genererà cinque megawatt di elettricità in una prima fase fino a raggiungere i 50 megawatt e che attualmente l'avanzamento della costruzione è al 71 per cento. La centrale si trova nella provincia nordoccidentale di Ardebil, ai piedi del monte Sabalan, e comporta un investimento di 40,4 milioni di dollari. (Res)