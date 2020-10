Business news: Algeria, prevista contrazione riserve valuta estera sotto 50 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria prevede una continua contrazione delle riserve in valuta estera a causa dell’aumento della spesa derivante dalla pandemia di coronavirus. In base a quanto emerge dal disegno di legge finanziaria per il 2021 presentata alla Commissione finanze e bilancio del parlamento, le riserve dovrebbero calare a 46,8 miliardi di dollari. Calcolato sulla base di un prezzo del barile di petrolio a 40 dollari, il disegno di legge prevede ricavi petroliferi nell'ordine di 23,21 miliardi di dollari, a fronte di un calo delle importazioni di 14,4 miliardi di dollari nel 2021, mentre per il 2022 le entrate dovrebbero attestarsi a 28, 6 miliardi nel 2022. Le previsioni di crescita per il 2021 stimate all’interno del disegno di legge prevedono un aumento del Pil del 4 per cento. La scorsa settimana il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato per l’economia dell’Algeria vedrà una contrazione del 5,5 per cento nel 2020 e una crescita del 3,2 per cento a partire dal 2021. (Ala)