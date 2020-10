Covid: iniziata la manifestazione contro il coprifuoco a piazza del Popolo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata la manifestazione a piazza del Popolo a Roma, organizzata da Forza Nuova, per protestare "contro la dittatura sanitaria e il coprifuoco". Il corteo a 24 ore dal sit-in avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre in zona Piramide, è stato annunciato da Giuliano Castellino di Forza Nuova Roma che si era appellato a "partite Iva, commercianti, patrioti, gruppi popolari spontanei saranno stasera tutti uniti in piazza del Popolo contro Dpcm, coprifuoco e lockdown e ci saremo anche noi, da mesi a fianco dei romani e degli italiani contro la narrazione criminale e terroristica del Covid che, con un'emergenza infinita, sta affamando il nostro popolo tenendolo alla catena". La manifestazione non è stata autorizzata dalla Questura di Roma ma le forze dell'ordine sono in piazza per monitorare la situazione anche in conseguenza agli scontri avvenuti venerdì notte a Napoli. (Rer)