Business news: scandalo 1Mdb, a Goldman Sachs Asia la multa più salata mai imposta da Hong Kong

- Goldman Sachs Asia, l’unità regionale della nota banca d’investimento statunitense, ha ricevuto la multa più salata mai imposta dalla Securities and futures commission (Sfc) di Hong Kong, pari a 350 milioni di dollari, per lo scandalo finanziario al fondo d’investimento sovrano malese 1Mdb (1Malaysia Development Berhad). Lo scrive il quotidiano online “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. A Goldman Sachs Asia, in particolare, sono state contestate “serie negligenze e carenze nella gestione, nella supervisione, nel rischio, nella conformità e nei controlli sull’anti-riciclaggio” che hanno contribuito ad appropriazioni indebite per 2,6 miliardi di dollari in occasione di tre emissioni di bond. L’unità asiatica della banca di Wall Street, riferisce la Sfc, è stata coinvolta “in maniera significativa” nel processo di lancio, approvazione, esecuzione e vendita dei bond e ha ricevuto da 1Mdb commissioni per 581,5 milioni di dollari. La sola unità di Hong Kong ha raccolto 210 milioni di dollari, il 37 per cento del totale delle commissioni dalle vendite di debito e la fetta più grande tra le varie filiali di Goldman Sachs. Sempre secondo le autorità dell’ex colonia britannica, la banca statunitense non ha messo in campo controlli adeguati per monitorare il suo personale e rilevare le irregolarità commesse durante le operazioni quotidiane, permettendo che le emissioni di bond di 1Mdb procedessero nonostante diversi campanelli d’allarme. La banca dovrebbe commentare la decisione dell’authority di Hong Kong nelle prossime ore attraverso un comunicato. (Cip)