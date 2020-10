Business news: Vietnam, nel 2020 esportazioni in crescita del 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Vietnam quest'anno sono cresciute del 4 per cento. Lo rende noto il ministero dell'Industria e del Commercio, secondo cui nei primi nove mesi dell'anno le attività di esportazione del Paese hanno mantenuto una crescita positiva, nonostante l'impatto economico causato dalla pandemia di coronavirus. Le statistiche del ministero hanno mostrato che il fatturato delle esportazioni nel periodo gennaio-settembre è aumentato del 4,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In particolare, il fatturato delle esportazioni nel terzo trimestre dell'anno ha raggiunto gli 80 miliardi di dollari, con un aumento dell'11 per cento su base annua e del 34 per cento rispetto al trimestre precedente. Le importazioni, invece, sono diminuite dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni di materie prime e combustibili per la produzione sono diminuite solo dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Pertanto, nel terzo trimestre del 2020 il fatturato delle importazioni ha raggiunto 68,5 miliardi di dollari, in aumento del 3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 18,5 per cento rispetto al trimestre precedente, dimostrando che la produzione ha iniziato a riprendersi, aumentando la domanda di importazioni. Nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra Vietnam e Unione europea (Evfta), dallo scorso agosto il fatturato delle esportazioni del Vietnam verso l'Ue ha raggiunto i 3,25 miliardi di dollari, con un aumento del 4,65 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A settembre, il fatturato delle esportazioni verso questo mercato ha continuato a mantenere un forte slancio, in aumento di circa il 14,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)