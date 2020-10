Business news: Rapporto Hurun, Jack Ma si conferma l'uomo più ricco della Cina nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jack Ma, fondatore del gigante del commercio online Alibaba, ha mantenuto la sua posizione di magnate più ricco della Cina quest'anno poiché l'aumento della domanda di acquisti e altri servizi online durante la pandemia di coronavirus ha gonfiato le entrate degli imprenditori del settore. È quanto reso noto dall'ultimo rapporto sulle persone più ricche della Cina nel 2020. Rupert Hoogewerf, presidente e ricercatore capo del Rapporto Hurun, ha dichiarato: "Quest'anno si è assistito al più grande aumento di ricchezza in 22 anni della lista dei ricchi cinesi di Hurun. Il boom dei mercati azionari e una raffica di nuove quotazioni hanno coniato cinque nuovi miliardari in dollari in Cina a settimana nell'ultimo anno. Il mondo non ha mai visto tanta ricchezza creata in un solo anno. Gli imprenditori cinesi hanno fatto molto meglio del previsto nonostante la pandemia di Covid-19". (Cip)