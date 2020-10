Business news: Cina, Alibaba investirà 3,6 miliardi di dollari nel principale operatore di ipermercati cinese Sun Art

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell'e-commerce cinese Alibaba ha annunciato che investirà 3,6 miliardi di dollari nella principale catena di ipermercati della Cina, Sun Art Retail, nel tentativo di espandere la propria presenza nel mercato al dettaglio. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cgtn". Alibaba sta aumentando la sua partecipazione in Sun Art a circa il 72 per cento, acquisendo una partecipazione in A-RT Retail Holdings del valore di circa 3,6 miliardi di dollari. A-RT possiede il 51 per cento di Sun Art. Alibaba ha fatto sapere che l'intenzione è quella di integrare ulteriormente le risorse online e offline nel settore della vendita al dettaglio in Cina. La compagnia ha acquistato il 36,2 per cento del capitale di Sun Art per 2,9 miliardi di dollari nel 2017 e ha elogiato il gruppo per aver compiuto "progressi significativi" nella trasformazione digitale dei negozi negli ultimi tre anni. A giugno di quest'anno, Sun Art gestiva 481 ipermercati e tre supermercati di medie dimensioni in Cina. Alibaba ha affermato che tutti i suoi negozi fisici in Cina sono stati integrati nelle sue piattaforme Taoxianda e Tmall Supermarket, fornendo consegne "on demand" rispettivamente di un'ora e mezza giornata. "Poiché la pandemia di Covid-19 sta accelerando la digitalizzazione degli stili di vita dei consumatori e delle operazioni aziendali, l'impegno nei confronti di Sun Art serve a rafforzare la nostra visione del nuovo commercio al dettaglio e a servire più consumatori con un'esperienza completamente integrata", ha spiegato Daniel Zhang, presidente e amministratore delegato di Alibaba. (Cip)