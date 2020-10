M5s: Castaldo (M5s), mettiamo all'angolo chi vuole dividerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È finalmente arrivato quel momento di confronto, di dialogo, di discussione e di dibattito che aspettavamo da tempo". Così il vicepresidente del parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo, all'indomani dell'apertura degli stati generali del movimento, che "sono finalmente iniziati con i primi dibattiti tra attivisti e portavoce: tanto entusiasmo e tanta voglia di partecipare che sprizzano da centinaia di contributi e riflessioni". Per il parlamentare europeo "il Movimento 5 stelle sta vivendo una fase di evoluzione, ma è importante che l’unità rimanga il fattore comune del futuro. Ho sempre insistito sul dar voce e sostegno ai nostri gruppi locali, a chi combatte ogni giorno sul territorio: è quello che stiamo cercando di fare in questo momento. Confrontiamoci, raccogliamo i contributi di tutti e orientiamo le nostre scelte sempre nell’interesse dei cittadini, mettendo all’angolo chi vorrebbe dividerci solo per perseguire la propria visibilità e per realizzare agende personali. Solo in questo modo - ha aggiunto - il Movimento continuerà a essere forza motrice del cambiamento all’interno delle istituzioni. È il nostro compito, e dobbiamo andare avanti senza sosta", ha concluso. (Rin)