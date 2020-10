Business news: ministero Industria Cina, creeremo ambiente equo e giusto per aziende Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si adopererà per creare un ambiente equo e giusto per le imprese statunitensi. Lo ha dichiarato Xiao Yaqing, ministro cinese dell'Industria e della tecnologia dell'informazione, durante un incontro video con una delegazione del Consiglio degli affari Usa-Cina, fra cui figuravano rappresentanti di aziende come Qualcomm e General Motors. Secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web del ministero, Xiao ha anche rilevato che ci sono buone prospettive di mercato in aree come la tecnologia 5G e i veicoli a nuova energia (Nev). Il mese scorso, anche il ministero del Commercio cinese ha invitato le aziende statunitensi ad aumentare gli investimenti in Cina e a condividere i loro dividendi per lo sviluppo, affermando che Pechino ha attuato con serietà l'accordo di "Fase uno" fra Cina e Stati Uniti e ha lavorato duramente per creare un ambiente sano per la cooperazione tra le imprese dei due Paesi. (Cip)