Medicina: dopo rinvio 5 ottobre, lunedì il Mur pubblicherà graduatorie per scuole specializzazione (2)

- I ricorsi riguardavano principalmente due casistiche. I primi a presentarlo, ancor prima della prova selettiva del 22 settembre, sono stati 76 giovani medici iscritti ai corsi di formazione di medicina generale. Al termine dalla laurea in Medicina, infatti, questa è una delle strade (spesso scelta da chi non riesce ad accedere alle specializzazioni) che viene intrapresa. Il bando impediva loro la partecipazione al concorso a meno di non rinunciare al corso. In attesa di un giudizio di merito, il Tar ha permesso cautelativamente loro di partecipare alla selezione. La maggior parte dei ricorsi, 384, riguarda invece i punteggi per i titoli: massimo 5 assegnati in base al curriculum personale a ciascun medico. Il bando, in attuazione di una norma contenuta del decreto Semplificazioni, stabilisce che questo punteggio non si assegna ai medici già in possesso diploma di specializzazione o già titolari di contratto di specializzazione o a coloro che sono già dipendenti di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private accreditate. Insomma, medici che già lavorano. Una regola di cui gli avvocati che hanno fatto ricorso contestano persino la costituzionalità. Anche a questi il Tar ha dato ragione. Il ministero dunque avrebbe dovuto assegnare anche a loro i punteggi curriculum nella graduatoria provvisoria, in attesa del giudizio di merito dalla magistratura amministrativa. Ma il Mur ha scelto un’altra strada. Quella del ricorso al Consiglio di Stato che ieri gli ha dato ragione, respingendo "i provvedimenti cautelari di I grado" e cioè proprio la richiesta dell’assegnazione dei punti nell’attesa del giudizio di merito e disponendo però "la sollecita definizione del giudizio nel merito, in ragione dell’impatto sulle diverse situazioni soggettive e del carattere seriale del contenzioso". Insomma, il ministero può temporaneamente non assegnare i punteggi aggiuntivi, ma è bene che il giudizio di merito venga stabilito in tempi rapidi. Ancora più ambigue le sentenze sulla situazione dei medici di medicina generale. Che accadrà loro? Saranno inseriti in graduatoria? O verranno esclusi? Le ordinanze del Consiglio di Stato sul punto, per il resto molto simile, differiscono su una cosa: manca il riferimento al I grado. Al punto che l’interpretazione di Michele Bonetti, avvocato di alcuni di loro è che il Consiglio di Stato “abbia confermato il giudizio del Tar, chiedendo però di fissare al più presto l’udienza di merito al Tar”. Bonetti sostiene che il ministero debba convergere su una soluzione politica per entrambe le questioni. "Nella maggior parte dei casi - spiega ad Agenzia Nova - con l’assegnazione dei punti non cambia nulla: chi è dentro rimane dentro, chi è fuori rimane fuori. Basterebbe inserire 200 borse di specializzazione in più per permettere a coloro che si supererebbero vicendevolmente con l’assegnazione o meno dei punti di entrare". La paura delle associazioni dei medici specializzandi, intanto, è che la pubblicazione della graduatoria non sblocchi la situazione. Il passaggio successivo, infatti, dovrebbe essere la scelta delle scuole di specializzazioni e delle sedi, ma non è detto che il Mur non decida di attendere l'esito degli ultimi ricorsi. Peggio ancora sarebbe se fosse necessario attendere il giudizio di merito. La prima udienza però, nonostante il sollecito del Consiglio di Stato, è molto difficile possa svolgersi prima di febbraio-marzo. Qualora il giudice ritenesse fondata la questione di illegittimità costituzionale bando e norma potrebbero finire persino davanti alla Consulta. Insomma, tempi biblici. Intanto gli aspiranti specializzandi aspettano. (Rer)