Business news: Cina-Ue, a dicembre prenderà avvio programma pilota sui brevetti internazionali

- L'Amministrazione nazionale della Cina per la proprietà intellettuale (Cnipa) e l'Ufficio brevetti europeo (Epo) daranno il via a un programma pilota di due anni che consentirà ai cittadini cinesi che richiedono un brevetto di rientrare nei database dell'Epo. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il programma, che prenderà avvio il primo dicembre, sarà aperto ai richiedenti che presentano i documenti presso il Cnipa o l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale come ufficio ricevente. I cittadini e i residenti cinesi possono selezionare l'Epo come autorità di ricerca internazionale per le loro domande presentate in inglese ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Secondo un comunicato congiunto rilasciato Cnipa e Epo, il numero di domande è limitato a 2.500 nei primi 12 mesi e 3 mila nel secondo anno. "Il programma pilota è uno dei risultati del partenariato strategico globale tra i due uffici di proprietà intellettuale e aiuterà i candidati cinesi ad acquisire la protezione in Europa", ha affermato Shen Changyu, capo del Cnipa. Durante una fase transitoria, i richiedenti che depositano le loro domande presso il Cnipa come ufficio ricevente e scelgono l'Epo per la ricerca internazionale saranno tenuti a pagare la tassa in euro direttamente all'Epo, cita il comunicato. Il programma prevede inoltre di consentire presto ai richiedenti di pagare questa quota al Cnipa in valuta cinese al momento della presentazione della domanda. (Cip)