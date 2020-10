Covid: in centinaia a protesta a Roma contro coprifuoco, "restiamo oltre mezzanotte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A piazza del Popolo a Roma si sono radunate attualmente circa 200 persone per manifestare contro il coprifuoco previsto dalle misure anti contagio stabilite dal Governo. Da circa 30 minuti la piazza si sta popolando di protestanti che non hanno intenzione di andare via dopo la mezzanotte. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine che monitora i movimenti dei manifestanti. La protesta, promossa da Forza Nuova, non è stata autorizzata dalla questura di Roma. Una bandiera italiana sventola sulla piazza. "Noi siamo qui e ci saremo anche dopo la mezzanotte. Non si può accettare che un minuto dopo la mezzanotte ci sia il virus e un minuto prima no", ha detto ai cronisti il leader di Forza Nuova di Roma Giuliano Castellino, arrivando in piazza senza mascherina, aggiungendo: "La vostra narrazione del Covid è quella che sta permettendo di chiudere tutto. Oggi abbiamo un presidente del Consiglio che viola la legge, perchè la legge dice che è vietato girare con il volto coperto". "Non sono negazionista, il Covid esiste, è un'influenza ma non si muore di Covid", ha concluso Castellino. (Rer)