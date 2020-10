Business news: Kazakhstan, Tokayev presiede la prima riunione del Consiglio supremo per le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha presieduto la sessione inaugurale del Consiglio supremo per le riforme, istituito lo scorso settembre con l’obiettivo di “assicurare la pianificazione strategica dello sviluppo sostenibile del Paese e delle riforme economiche, sociali e politiche”. Lo ha reso noto la presidenza di Nur-Sultan in un comunicato. Nel suo intervento, Tokayev ha sottolineato la necessità di "approcci innovativi e nuove soluzioni" per lo sviluppo del Paese. "Il Consiglio assumerà decisioni su questioni complicate riguardanti la competitività dell'economia nazionale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini", ha osservato il capo dello Stato, secondo cui l'obiettivo del nuovo organismo è di "fissare nuovi obiettivi economici, sociali e istituzionali e monitorare lo sviluppo del lavoro". Il presidente kazakho ha anche invitato i partecipanti a considerare nuovi approcci nel sistema di pianificazione nazionale in occasione della prossima sessione. (Res)