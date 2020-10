Covid: con coprifuoco iniziata guerriglia a Roma, lancio petardi, polizia carica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo la mezzanotte, la polizia presente sul posto ha intimato ai manifestanti di allontanarsi dalla piazza e rientrare per via del coprifuoco appena iniziato. Sono allora iniziati ad esplodere fumogeni e lacrimogeni contro le forze dell'ordine che ha caricato la folla. Non è stato necessario il contatto: i presenti sono fuggiti in direzione piazzale Flaminio e dintorni disperdendosi. Qualche cassonetto è stato dato alle fiamme. La piazza è stata liberata. (Rer)