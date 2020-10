Covid: Nieddu, nostra ordinanza in linea con proposte governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra ordinanza che stavamo per firmare è in linea con le proposte del governo" relative alle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19. Lo avrebbe detto l'assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, nel corso della riunione fra governo ed enti locali. Secondo quanto si apprende lo stesso assessore avrebbe rimarcato la necessità, come altri colleghi, di una "maggiore attività dei medici di base". (Rin)