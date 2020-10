© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle 23 tutti in piazza del Popolo a Roma, per protestare contro la dittatura sanitaria e il coprifuoco". È il tam-tam che gli attivisti romani di Forza Nuova stanno facendo per organizzare una manifestazione in linea con quella che si è svolta ieri a Napoli. Una iniziativa che, ovviamente, non è autorizzata dalla questura capitolina.(Rer)