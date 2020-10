Business news: Cina, Tesla esporterà Modello 3 costruite a Shanghai in oltre dieci Paesi europei questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di veicoli elettrici Tesla inizierà ad esportare auto Modello 3 prodotte in Cina in più di dieci Paesi europei questo mese. Secondo quanto ha reso noto la società in una nota, Tesla, che ha iniziato a consegnare veicoli prodotti dalla sua fabbrica di Shanghai a dicembre, esporterà le auto prodotte in Cina a ottobre in paesi come Germania, Francia, Italia e Svizzera. L'azienda ha aumentato la propria attività in Cina anche se le tensioni tra Washington e Pechino sono aumentate: lo stabilimento di Shanghai, il primo stabilimento automobilistico di Tesla al di fuori degli Stati Uniti, mira a costruire 150 mila veicoli quest'anno. "Il sostegno del governo cinese all'industria, le aziende locali innovative e i clienti che abbracciano nuove tecnologie rendono la Cina il miglior mercato per i veicoli elettrici intelligenti", ha spiegato Tesla, aggiungendo che amplierà la produzione di auto, la ricarica e la rete di vendita in Cina. Il produttore di veicoli elettrici, che ha venduto più di 11 mila auto Modello 3 il mese scorso in Cina, sta anche aumentando la propria capacità di produzione di auto a Shanghai per realizzare i suoi Suv Modello Y. (Cip)