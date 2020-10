Covid: D’Incà su riunione con Conte, Speranza e capigruppo, interesse è tenuta sociale paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nel pomeriggio una riunione convocata su richiesta del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e i capigruppo di maggioranza e opposizione, per spiegare le linee guida contenute nel nuovo Dpcm. "Un incontro costruttivo grazie al dialogo franco e diretto sui temi: stiamo cercando di dare ulteriori indicazioni per il miglioramento del Dpcm attraverso il rapporto diretto con i capigruppo di maggioranza e opposizioni, senza polemiche. L'interesse di tutti è la tenuta sociale del paese", dichiara D'Incà. (Rin)