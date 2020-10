Covid: Meloni, governo naviga a vista e cerca capro espiatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all'aumento esponenziale dei contagi il governo naviga a vista: continua a fare la cosa più semplice, cercare un capro espiatorio da additare, massacrando interi settori invece che quello che gli compete; sanità, trasporti, tutela delle persone a rischio e dei più fragili, come Fratelli d'Italia chiede da mesi. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Pur sapendo che i trasporti sono una delle cause principali di contagio e la più facile da prevedere in questi mesi, il governo continua a fare finta di nulla e parla di tutto fuorché di questo: invece, si colpisce la ristorazione, con la chiusura nei giorni festivi e la sera, infliggendo a quegli imprenditori la doppia pena di farsi carico dei costi fissi e portare al minimo gli incassi”, ha detto, sottolineando la “stessa sorte per palestre, teatri, cinema al chiuso e all'aperto”. (Com)