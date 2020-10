Omicidio Sacchi: messa e commozione a un anno dalla morte. Il padre "un vuoto incolmabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi manca da morire, non passa un solo giorno senza pensare a lui". Ad un anno dalla morte di Luca Sacchi, il padre Alfonso non si rassegna alla perdita del figlio che oggi è stato ricordato nel corso di una cerimonia organizzata dalla famiglia. Con la voce resa incerta dalla commozione Alfonso Sacchi ha detto ad Agenzia Nova che conservare le sue ceneri in casa "ci aiuta a sentirlo più vicino. Tutti i giorni, prima di uscire lo saluto". Alfonso Sacchi però non nasconde la sofferenza lacerante che non lo abbandona: "Pensavo che con il passare del tempo il dolore si sarebbe assottigliato ma ad un anno, invece, lo sento ancora insopportabile. Quando ti tolgono un figlio ti resta un vuoto incolmabile". L'emergenza Covid ha impedito la fiaccolata permettendo solamente una cerimonia religiosa nella chiesa del Santo Nome di Maria in via Centuripide a Roma, non molto lontano dalla casa dei Sacchi. A celebrare la messa è stato l’arcivescovo Ottavio Ruitz, che battezzò Luca e lo incontrava ogni volta che rientrava in Vaticano dalla Colombia. (segue) (Rer)