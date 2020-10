Omicidio Sacchi: messa e commozione a un anno dalla morte. Il padre "un vuoto incolmabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Solo 70 persone ammesse in chiesa e ben distanziate, molto più numerose quelle che si sono raccolte all'esterno. In tanti hanno assistito al lancio di alcune decine di palloncini bianchi che portavano scritto sulla coccarda "Luca nel Cuore". Solo un palloncino aveva un colore diverso. Rosso. Sopra la scritta "Mamma, Papà e Federico". Campeggiava una gigantografia di Luca che ne ricordava il sorriso solare. "Una volta dicesti a tua madre che eri sicuro che nella vita avresti fatto qualcosa di speciale", ha ricordato il cugino Roberto. "E l'hai fatta. Grazie a te molte persone hanno potuto continuare a vivere. Ma soprattutto hai unito tantissima gente, quella che sta combattendo per farti avere giustizia, per onorare al meglio la tua memoria: quella di un ragazzo d'oro come pochi ne esistono a questo mondo; un ragazzo che ha avuto l'unica colpa di aver amato veramente". All'alba di questa mattina di un anno fa, il personal trainer 24enne moriva dopo alcune ore di agonia nell'ospedale San Giovanni. Alle 23 del giorno prima, davanti al Pub John Cabot in zona Colli Albani a Roma, lo spacciatore Valerio del Grosso, insieme al suo complice, Paolo Pirino lo avevano ferito con un colpo di pistola alla testa. I due sono sotto processo insieme a Marcello e Armando De Propris e alla fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk che deve rispondere di reati connessi alla droga.