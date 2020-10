Business news: Cina, produzione industriale in aumento del 5,8 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a valore aggiunto della Cina è aumentata del 5,8 per cento su base annua nel terzo trimestre poiché le fabbriche hanno aumentato la produzione attuando misure per il controllo della pandemia di Covid-19. Lo evidenziano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nei primi tre trimestri, la produzione industriale è aumentata dell'1,2 per cento anno su anno, invertendo un calo dell'1,3 per cento nella prima metà di quest'anno. Solo nel mese di settembre, la produzione delle principali aziende industriali è aumentata del 6,9 per cento su base annua, 1,3 punti percentuali in più rispetto a quella di agosto. La produzione industriale misurata comprende l'attività di grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa tre milioni di dollari). Nei primi tre trimestri, la produzione dei settori manifatturiero high-tech e quella di attrezzature sono aumentate rispettivamente del 5,9 e del 4,7 per cento su base annua. La produzione del settore privato è aumentata del 2,1 per cento nei primi tre trimestri, mentre quella delle imprese controllate dallo stato è aumentata dello 0,9 per cento. (Cip)