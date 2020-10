Business news: dal 26 al 28 ottobre l'India Energy Forum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi inaugurerà la prossima settimana, in videoconferenza, l'annuale appuntamento India Energy Forum, che si terrà in forma virtuale dal 26 al 28 ottobre. Giunto alla sua quarta edizione, il forum ospiterà i leader del settore per avviare un dialogo sul futuro energetico della nazione. Gli argomenti chiave prevedono, in particolare, discussioni sull'impatto della pandemia di coronavirus sulla domanda energetica dell'India, sulla sicurezza degli approvvigionamenti per la crescita economica, sulla transizione energetica e agenda climatica, sull'utilizzo del gas naturale e sulle strategie per la raffinazione e i prodotti petrolchimici. I relatori dell'evento includono ministri dell'Energia, alti dirigenti del settore e importanti esperti nazionali e internazionali di energia. Oltre a Modi, infatti, presiederanno al forum anche il ministro del Petrolio indiano, Dharmendra Pradhan, il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Dan Brouillette, il segretario generale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), Mohammad Sanusi Barkindo, e il ministro saudita dell'Energia, Abdulaziz bin Salman Al Saud. L'India Energy Forum è ospitato da Ihs Markit, leader mondiale nelle informazioni critiche, analisi e soluzioni. (Inn)