Medicina: dopo rinvio 5 ottobre, lunedì il Mur pubblicherà graduatorie per scuole specializzazione

- Da quanto filtra dal ministero dell’Università e la Ricerca, forse ci siamo. Lunedì dovrebbe essere finalmente pubblicata la graduatoria del bando per l’assegnazione di 14.455 borse per le scuole di specializzazione (cardiologia, chirurgia generale, urologia, etc) per i neo-medici. Se non sarà la graduatoria – filtra sempre dal ministero – ci sarà almeno un avviso che fisserà la fatidica data. Eh si, perché in questi strani tempi d’emergenza, mentre le reti ospedaliere di tutta Italia annaspano, alle prese con l’esponenziale crescita dei ricoveri, quasi 24mila neo-medici attendono con il fiato sospeso di sapere che cosa sarà del loro futuro. La graduatoria doveva uscire lo scorso 5 ottobre, poi, tutti in corsia entro dicembre, ma i ricorsi amministrativi e i pronunciamenti favorevoli del Tar hanno bloccato tutto. Il ministero però ha scelto la via della fermezza: ricorso d’appello al Consiglio di Stato e pubblicazione della graduatoria congelata. "Il consiglio di Stato ci ha dato ragione, ora possiamo andare avanti con la procedura di selezione", esultavano ieri al ministero dopo la pubblicazione di diverse ordinanze del secondo grado della giustizia amministrativa sulla questione. Per capire bene l’accaduto, occorre fare un passo indietro. Il 5 ottobre invece della graduatoria il Mur ha pubblicato sul suo sito un avviso: “Risultano intentati numerosi ricorsi giurisdizionali da parte dei medici appartenenti alle categorie individuate dall’art. 7, comma 2, lettera c) del bando di concorso. Pertanto, dovendo dare esecuzione ai provvedimenti cautelari che sono pervenuti, e continuano a pervenire nelle ultime ore presso il Ministero si dispone un rinvio della data di pubblicazione della graduatoria, in considerazione della necessità di procedere alla corretta formazione della graduatoria nel rispetto del dictum cautelare dell’autorità giudiziaria”. Ben 514 ricorsi presentati contro il bando (su un totale di oltre 700), infatti, hanno ricevuto provvedimenti cautelativi favorevoli da parte Tar del Lazio.Per capire che significa è bene andare con ordine. (segue) (Rer)