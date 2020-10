Covid: Arcuri, pronti alla distribuzione di 1.450 ventilatori per terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 1.450 ventilatori polmonari aggiuntivi sono pronti ad essere trasferiti alle regioni. Lo avrebbe assicurato il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della riunione con gli enti locali. In quella sede Arcuri avrebbe anche assicurato che “valutiamo anche l'andamento della curva epidemiologica” perché “la produzione” di questi strumenti “continua con capacità di averne un migliaio al mese”. Dunque “con l'incremento che stanno avendo gli ingressi in terapia intensiva arriveremo alla soglia del 30 per cento non in tempi brevissimi”. (Rin)