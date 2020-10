Covid: Boccia, misure rigorose per tutelare salute e preservare scuole e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo avvitare più bulloni possibili con misure rigorose, per tutelare al massimo la salute preservando il più possibile la scuola ed il lavoro”. Lo avrebbe detto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione di oggi con gli enti locali. Inoltre, avrebbe aggiunto “sono sospese le attività non strettamente necessarie a questi fini ma che devono essere tassativamente ristorate e in tempi brevi”. (Rin)