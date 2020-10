Usa: Trump ha votato in Florida, "è stato un voto molto sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha votato oggi nello stato della Florida. “E’ stato un voto molto sicuro, molto più sicuro di quando si invia una scheda elettorale”, ha detto Trump parlando ai giornalisti, ribadendo i sospetti che il voto via posta possa essere soggetto a frode. “Ho votato per un tipo di nome Trump”. Il capo della Casa Bianca ha cambiato la sua residenza da New York alla Florida un anno fa. (Nys)