- “Dobbiamo mettere subito in sicurezza sanitaria il paese per tutelare la salute di tutti e per far sopravvivere la nostra economia”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso della riunione di oggi con gli enti locali sulle nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19. (Rin)