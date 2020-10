Covid: leader opposizione bielorussa Tikhanovskaya in autoisolamento dopo contatto con positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione ed ex candidata alla presidente della Bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, è in autoisolamento e si sottoporrà ad un tampone per il Covid dopo avere avuto un contatto all'inizio della settimana con un persona poi risultata positiva. Lo ha confermato Anna Krasulina, portavoce di Tikhanovskaya, in una dichiarazione. "Questo non sta ostacolando il lavoro della squadra di Svetlana Tikhanovskaya", ha detto Krasulina. Tikhanovskaya si trova in Lituania dopo avere lasciato la Bielorussia in seguito alle ultime contestate elezioni presidenziali. Nel Paese baltico è richiesto un periodo di autoisolamento di 14 giorni per chi abbia avuto contatti con persone positive al coroanvirus. (Rum)