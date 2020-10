Covid: Fontana a governo, servono automatismi per evitare di agire in emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, secondo quanto si apprende sarebbe meglio "avere automatismi per evitare di agire sempre nell'emergenza" rispetto all'aumento dei nuovi casi positivi al Covid-19. Parlando nel corso della riunione fra governo ed enti locali, il governatore avrebbe invitato a "darci una soglia" di rischio in modo che "quando si raggiunge si interviene". Inoltre, avrebbe aggiunto, i medici di base "devono essere più coinvolti". (Rin)