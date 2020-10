Business news: Cina, vendite al dettaglio in crescita del 3,3 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate del 3,3 per cento su base annua a settembre, secondo quanto reso noto dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La crescita è aumentata dopo che il principale indicatore dei consumi ha registrato il suo primo segno positivo quest'anno ad agosto, con un aumento dello 0,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le vendite al dettaglio di beni di consumo sono aumentate dello 0,9 per cento anno su anno nel terzo trimestre, la prima crescita trimestrale di quest'anno. Nei primi tre trimestri, l'indicatore è sceso del 7,2 per cento su base annua a 27.330 miliardi di yuan (circa 4.080 miliardi di dollari), con un calo di 4,2 punti percentuali rispetto al primo semestre. (Cip)