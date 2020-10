Roma Municipio VII: Di Egidio (Iv), topi in area giochi per settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per settimane molti cittadini e commercianti mi hanno segnalato che nell’area giochi di via Cesare Baronio ci sono i topi. Sembra incredibile ma è così. All’interno del parchetto difronte al capolinea dell’autobus 628 ci sono scivoli, altalene e giochi frequentati da molte famiglie con bambini, data anche la presenza delle scuole vicine. Il rischio per la salute pubblica è altissimo". Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva municipio Roma VII che poi prosegue: "Ho subito presentato un’interrogazione urgente in Muncipio e ho ottenuto un intervento di derattizzazione che ha risolto il problema per ora. Resta però la necessità di bonificare definitivamente quell’area verde dal degrado in cui versa, anche a causa dello stabile abbandonato da anni all’angolo con via Tommaso Fortifiocca che è diventato colonia di ratti. Sarebbe ora di recuperare quell’immobile, riqualificarlo e restituirlo alla cittadinanza"., conclude il consiglieri di Italia viva. (Com)