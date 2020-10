Mondo di mezzo: Rampelli (Fd'I), condanna Alemanno lascia perplessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solleva più di qualche dubbio la sentenza della Corte d'Appello che condanna Gianni Alemanno per corruzione, quando la Cassazione aveva derubricato per i suoi coimputati il fatto a semplice 'traffico d'influenza'. Corruzione o traffico d'influenza? E se si trattasse di corruzione come fa un colpevole di traffico d'influenza a corrompere? Misteri della giustizia italiana. Se non si tratta di un giudizio ideologico su Alemanno, rimane comunque una sentenza che lascia di sasso. A Gianni giunga comunque l'augurio di trovare una Corte di Cassazione equa e imparziale". Lo dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. (Com)