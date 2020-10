Covid: bozza dpcm, per secondarie dad al 75 per cento, no ingressi prima delle 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado "adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività". Lo si legge nella bozza del nuovo dpcm al vaglio del governo e contenente le nuove misure di contenimento dei contagi da Covid-19. Il tutto, si legge nella bozza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. (Rin)