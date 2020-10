Covid: in Lombardia oggi 51 morti e 4956 nuovi positivi, crescono i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 4.956 i nuovi positivi al coronavirus con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento. Lo rende noto il quotidiano rapporto della Regione in cui viene comunicato che aumentano i decessi, oggi 51 più di ieri per un totale di 17.210 e i ricoveri: nei reparti covid oggi ci sono 140 pazienti in più ( in totale sono 2.153), mentre nelle terapie intensive sono 29 in più per un totale di 213. Sono invece 170 i guariti/dimessi. (Rem)