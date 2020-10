Covid: bozza dpcm, sospesi i concorsi ad eccezione sanitari e protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le nuove misure per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, secondo quanto prevede la bozza del nuovo dpcm, è prevista la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e di quelli per il personale della protezione civile. (Rin)