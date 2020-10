M5s: Crippa, a Stati generali disegniamo agenda futuro del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sono iniziati ufficialmente gli Stati generali del Movimento 5 Stelle: un evento importante, un dialogo costruttivo sul nostro avvenire che si sta svolgendo in tutta Italia fra attivisti ed eletti, ognuno con un bagaglio importante di esperienza e lavoro da portare al confronto. Così in una nota il capogruppo del Movimento alla Camera, Davide Crippa, aggiungendo di aver partecipato alla riunione della sua provincia discutendo i modi migliori di interfacciarsi con i territori. “Sono state avanzate diverse proposte interessanti e modelli di gestione e partecipazione: stiamo parlando dei nostri temi, di quanto ci è stato sempre a cuore, di quello che abbiamo fatto, obiettivi realizzati in favore dei cittadini, ma anche di quello che vogliamo continuare a fare per il paese; e parleremo anche di come possiamo migliorare, nella nostra organizzazione, e migliorarci per continuare a crescere”, ha detto. (segue) (Com)