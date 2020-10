M5s: Crippa, a Stati generali disegniamo agenda futuro del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo percorso che ci porterà all’appuntamento virtuale di metà novembre in cui verranno tratte le conclusioni, ha continuato, disegneremo l'agenda del futuro dell'Italia per i prossimi anni. “Siamo gli unici che portano avanti un confronto così ampio, partecipato e trasparente: continuiamo ad essere il motore del cambiamento, perché noi siamo cittadini nelle istituzioni e il nostro scopo è quello di fare esclusivamente gli interessi della collettività", ha detto, aggiungendo di vedere “tanta passione e lavoro portato avanti senza squilli di trombe, da tanti, a ogni livello”. Ci tengo, ha concluso, a ringraziare il capo politico Vito Crimi e tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare un percorso così partecipato e importante per il Movimento. (Com)