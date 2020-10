M5s: Matrisciano, Stati generali evento democrazia diretta senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani si svolgeranno le prime assemblee provinciali e regionali degli Stati generali: si tratta di uno dei momenti più importanti che il Movimento 5 Stelle è chiamato a compiere nel suo percorso. Lo scrive su Facebook Susy Matrisciano, presidente della commissione Lavoro al Senato. “Circa ottomila persone tra attivisti, portavoce e iscritti parteciperanno e daranno il loro contributo confrontandosi online con l’obiettivo di trovare nuove proposte e soluzioni per la politica degli anni a venire, per i cittadini italiani e per il Movimento stesso: un evento di democrazia diretta che non ha precedenti in Italia e di cui possiamo essere molto orgogliosi”, ha scritto, ricordando che da ieri è online il sito degli Stati generali. (Rin)