Covid: De Corato, con il contagio che cresce inaccettabili manifestazioni in corso in Piazza Duca d'Aosta

- "In queste ore drammatiche per Milano, nelle quali il contagio da Coronavirus sta crescendo con numeri esponenziali, in piazza Duca d'Aosta assistiamo agli assembramenti di gruppi di nigeriani intervenuti per manifestare contro ciò che accade nel Paese africano, sostenuti anche dal centro sociale 'Cantiere'. Più tardi, sempre davanti alla Stazione Centrale, è prevista un'altra manifestazione organizzata dall'Associazione dei Palestinesi in Italia. È assurdo che, in piena emergenza Coronavirus, queste persone si accalchino e si assembrino con il rischio concreto di aumentare il contagio. Non è possibile chiedere ai commercianti, ai ristoratori e alle altre categorie di limitare le proprie attività e di applicare con rigore le norme anti-contagio e poi permettere questi assembramenti", dichiara l'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando le manifestazioni in svolgimento questo pomeriggio in piazza Duca d'Aosta. (Com)